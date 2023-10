Fußball

17.10.2023

SSV Anhausen zieht die Reißleine

Plus Kreisliga-Schlusslicht geht mit neuem Trainer und spektakulärem Neuzugang ins Kellerduell.

Von Oliver Reiser

Nach der siebten Niederlage in Folge ist beim SSV Anhausen das eingetreten, was im Falle von Erfolglosigkeit in den meisten Fällen eintritt: Der Fußball-Kreisligist und Trainer Dominik Koch haben sich getrennt. „Wir haben die Zusammenarbeit im gegenseitigen Einvernehmen beendet“, betont Abteilungsleiter Günther Frank, dass man nicht im Bösen auseinander gegangen sei. „Irgendwie, warum auch immer, hat es nicht gepasst. Vielleicht wollte Dominik Koch auch zu viel. Weniger ist manchmal besser“, verweist Frank darauf, dass die selbe Mannschaft, die jetzt sieglos das Tabellenende ziert, in der Bilanz der abgelaufenen Rückrunde noch den dritten Platz eingenommen hatte. Dominik Koch (36) war erst zu Beginn der Saison zum SSV Anhausen gekommen, sah sich dort mit zahlreichen Personalproblemen konfrontiert.

Im gegenseitigen Einvernehmen haben sich Dominik Koch und der SSV Anhausen getrennt. Foto: Andreas Lode

Für die nächsten beiden Spiele gegen den FC Kleinaitingen (Dienstag) und am Sonntag beim TSV Merching wird übergangsweise SSV-Urgestein Peter Pfisterer die Mannschaft coachen. „Wir sind derzeit fieberhaft auf der Suche nach einem neuen Trainer“, sagt Günter Frank. Einen neuen Spieler hat er indes gefunden. Stefan Strohhofer, ehemaliger Torjäger beim TSV Landsberg und SC Ichenhausen in der Bayern- und Landesliga, soll mithelfen, den SSV wieder aus dem Abstiegssumpf zu manövrieren. Der 36-Jährige, der zuletzt ein Jahr pausiert hat, wohnt seit einiger Zeit in Diedorf. Er war schon vor der Saison als Spielertrainer im Gespräch, was jedoch aus beruflichen Gründen scheiterte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

