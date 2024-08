Stadtbergen und Gessertshausen mit Traumstarts

Zum Saisonauftakt in den A-Klassen haben die TSG Stadtbergen (West) und der SV Gessertshausen (Süd) jeweils einen Traumstart hingelegt. Während beim, SVG zwei Spieler dreifach trafen, konnten sich bei der TSG sieben verschiedene Akteure in die Torschützenliste eintragen.

A-Klasse Nordwest

SSV Anhausen II – TSV Meitingen II 3:5 (2:2). Die frühe Führung durch Meitingens Reinhold Armbrust (3.). konnte Lukas Bauer wenig später ausgleichen (10.). Meitingen ging erneut in Führung durch Armbrust (Elfmeter) und wiederum gelang Konrad Ullmann (27.) der postwendende Ausgleich. Nach der Pause kam die Heimelf besser in die Partie und durch Anderson Air Reis Rocha (49.) zum 3:2. Markus Baier sorgte mit einem Eigentor für den 3:3-Ausgleich (51.). Mit seinem dritten Treffer sorgte Reinhold Armbrust für die dritte Meitinger Führung (64.), die Michael Fischer dann zum 3:5-Endstand ausbauen konnte (80.). Zuschauer: 30.

SG Adelsried – SpVgg Auerbach-Streitheim II 6:1 (3:0). Mit einem lupenreinen Hattrick konnte Maximilian Wurm für Adelsried die Saison eröffnen (21./40./45.+4). Marius Henkel (55.) und Daniel Wagner (76.) und Nico Braunwalder (64./Elfmeter) erhöhten auf 6:0. Dominik Helbig gelang der Ehrentreffer.

VfL Westendorf – CSC Batzenhofen-Hirblingen 1:1 (1:1). Nur kurz währte das Glück für die den CSC durch einen verwandelten Foulelfmeter von Leon Schuster (18.) zum 0:1. Bastian Edelmann sorgte wenig später für den Ausgleich (20.).

SV Wörleschwang – BSC Heretsried Abbruch 4:0 (2:0). Nach 65. Minuten wurde das Spiel wegen des ergiebigen Dauerregens abgebrochen. Bis dahin lag die Heimelf mit 4:0 durch Tore von Angelo Pallotta (37.), Johannes Memminger (ET/ 40.), Robert Ostermayer (49.) und Niklas Schmid (63.) in Führung.

FC Horgau II – SG Lützelburg/Achsheim 1:1 (1:0). Ben Ohnesorg brachte die Kleeblätter in Führung (23.). Nils Heißerer erzielte für die SG den Ausgleich (49.). Bis zum Ende der Partie begegnen sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. (juch)

A-Klasse West

SV Ottmarshausen II - TSG Hochzoll II 2:1 (1:0). Endstand: 2:1 (1:0). Bereits in der dritten Minute ging die Heimelf durch Filip Krüger in Führung. In der zweiten Hälfte belohnten sich die Hochzoller für ihren Aufwand mit dem 1:1 durch Jerzy Wojtal (66.). Ab da wurde das Spiel immer hitziger. So verlor zunächst der SVO Johannes Mahl aufgrund einer Roten Karte (70.) und anschließend die TSG Hochzoll ihren Torhüter durch Gelb-Rot (76.). In dieser Phase fiel dann durch einen verwandelten Handelfmeter durch Filip Krüger das 2:1 (78.). Zehn Minuten später musste aber auch Krüger vom Platz (Gelb-Rot/88.). Der sehr junge Schiedsrichter Lucas Böhm ließ sich durch die Hektik nicht aus dem Tritt bringen und leitete souverän. - Zuschauer: 50. (uma)

TSV Täfertingen II - TSG Stadtbergen 0:7 (0:2) Mit einem völlig ungefährdeten Sieg gelang der TSG Stadtbergen der Einstand in die Saison. Die Tore schossen Yannic Hyatt (8.), Emre Tufan (27.), Ömer Dogan (60.), Moutasm Al Dakmousi (71.), Betuhan Aysan (81.), Hardy Noack (84.) und Simon Sutty (90.+1/Elfmeter).

TSV Leitershofen II – Hainhofer SV 1:6 (1:1). Für den Erfolg des kleinen HSV sorgten Maximilian Weiland (8./Elfmeter), Kadir Özsari (51.), dreimal Rafid Salim Rasho (57./68./70.) und Ghassan Beshar Osman (88.). Max Scheffler (23.) war für die Heimelf erfolgreich.

SpVgg Westheim II – SpVgg Bärenkeller 2:3 (1:0). Marco Schmalz sorgte für den 1:0-Pausenstand (21.). Nach dem Wiederanpfiff wendete sich das Blatt. Jürgen Grahammer (61.) und Diego Codes Sorbello (74./77.) trafen zum 1:3. Mit dem Anschlusstreffer von Thomas Hanselka (83.) keimte nochmal Hoffnung auf, die sich aber nicht erfüllte.

SpVgg Deuringen – TSV Steppach 2:4 (2:2). Maximilian Weidt (2),Lewin Schönaich und Marco Manieri trafen für den Absteiger. Felix Färber und ;Michael Reiter hatten Deuringen kurzzeitig 2:1 in Führung gebracht.

A-Klasse Süd

SV Gessertshausen – SV Türkgücü Königsbrunn II 7:1 (2:0). Mit einem hochverdienten Sieg auf schwerbespielbarem Untergrund startete die SVG in die neue Spielzeit. Die SVG-Tore erzielten Georg Zimmermann (27./58./80), Johannes Hartinger (43.) und Tim Elster (78./82./87.) Koray Bozdag (51.) gelang der Ehrentreffer.

SG Fischach II/Margertshausen II – SV Schwabegg II 1:2 (1:1). Bereits nach er ersten Spielminute musste die SG Fischach/Margertshausen einem Rückstand hinterherlaufen, denn Raphael Makropoulos traf zur Führung. Durch den Anschlusstreffer von Markus Schenzinger kam wieder Hoffnung auf (16.), die aber kurz nach der Pause wieder durch ein Blitztor von Lukas Ellenrieder (47.) zerstört wurde.