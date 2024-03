Stadtbergens spätes Glück im Stadtberger Derby

Plus Ausgerechnet der beste Mann auf dem Platz patzt in letzter Minute und ermöglicht der TSG Stadtbergen einen schmeichelhaften 2:0-Sieg gegen die SpVgg Deuringen.

Nach Ablauf der 90 Minuten stand im Lokalderby der A-Klasse West zwischen der TSG Stadtbergen und der SpVgg Deuringen eine torlose Nullnummer zu Buche, die dem Chancenwucher beider Mannschaften geschuldet war. Dann sorgte ausgerechnet der beste Mann auf dem Platz, Deuringens Torhüter Louis Hülsmann, dafür, dass die TSG Stadtbergen doch noch jubeln konnte. Der 2:0-Sieg wahrt die Chancen im Aufstiegsrennen, aus dem die SpVgg zunächst einmal raus ist.

Die Gäste aus Deuringen kamen besser ins Match und hätten bereits nach sechs Minuten in Führung gehen können, als Maximilian Schlicker nach einer Ecke einen Kopfball knapp vorbei setzte. Deuringen wirkte ballsicherer, ohne jedoch für viel Verwirrung im gegnerischen Strafraum zu sorgen.