Fußball

24.07.2023

Stark begonnen und stark nachgelassen

Plus SV Cosmos Aystetten baut nach 2:0-Führung gegen die SG NiedersonthofenMartinszell ab.

Eine gute erste Halbzeit hat dem SV Cosmos Aystetten gereicht, um gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell im ersten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga Süd den ersten Dreier einzufahren. In der zweiten Halbzeit schalteten die Cosmonauten vielleicht zu etwas früh in den Verwaltungsmodus, sodass die Gäste aus dem Allgäu noch auf 2:1 herankamen.

Nachdem der SV Cosmos Aystetten letzte Saison keinen Sieg gegen den SSV Niedersonthofen einfahren konnte, fing man diesmal sehr forsch an. Schon in der 2. Minute hatte Marcel Burda eine gute Schusschance nach einer Ecke von Tobi Ullman. In der 13. Minute traf Filip Marjanovic nach einer Ecke nur den Pfosten nach Kopfballvorlage von Nikolas Brummer. In der 16. Minute setzte sich Tobias Ullman schön durch und die zu kurze Abwehr schoss Filip Marijanovic nur in die Arme des liegenden Torwarts.

