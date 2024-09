Stefan Schnurrer macht den Unterschied

Mit Toren gegeizt wurde in der Fußball-Kreisklasse Nordwest. Lediglich in den Partien FC Emersacker - SG Thierhaupten/Baar (3:4) und TSV Dinkelscherben II - TSV Neusäß (1:4) fielen mehr als drei Treffer. Zusammen mit Neusäß führen der SSV Anhausen und der TSV Leitershofen die Tabelle an. Im Derby konnte sich der SV Gablingen gegen den FC Langweid mit 2:1 durchsetzen.

Kreisklasse Nordwest: Teeo Pejazic mit Hattrick

TSV Dinkelscherben II – TSV Neusäß 1:4 (0:2). Für die Gäste trafen Yaya Bayo (9.) und per Hattrick Teeo Pejazic (38., 58. und 73.). Elias Seibold markierte das zwischenzeitliche 1:3 für Dinkelscherbens Reserve (67.). (AZ).

SV Gablingen – FC Langweid 2:1 (1:0). In einem spannenden und umkämpften Derby setzte sich der SV Gablingen am Ende mit 2:1 durch. Mann des Spiels war Stefan Schnurrer, der in Minute 24 das 1:0 für den SVG erzielte sowie zehn Minuten vor Spielende den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer. Damit war Langweids zwischenzeitlicher Ausgleich durch Michael Seitz (70.) am Ende wertlos. (AZ).

TSV Ustersbach – TSV Leitershofen 0:1 (0:1). In der ersten Halbzeit setzten die Gäste aus Leitershofen die Hausherren im Spielaufbau enorm hoch unter druck und kamen so zu viel Ballbesitz. Ein Distanzschuss musste herhalten, um die verdiente Pausenführung zu erzielen. Felix Zimmermann hielt einfach mal drauf und der Ball lag in den Maschen (44.). Nach der Pause zeigte sich ein ganz anderes Bild. Die Gelb-Blauen spielten wesentlich mutiger und kamen zu einigen gefährlichen Abschlüssen. Doch immer wieder war bei David Schmid Endstation. So scheiterte Dennis Biber alleinstehend vor dem Gästetorhüter und einen frechen Lupfer von Tobias Berchtold parierte der Leitershofer Schlussmann glänzend. - Zuschauer: 150. (BiLa)

FC Emersacker - SG Thierhaupten/Baar 3:4 (0:4). Den dritten Sieg im dritten Spiel feierte der Aufstiegsanwärter. Zur Pause sah es nach Toren von Niklas Landfried (2.), Luca Bensberg (20.), Florian Kunz (35.) und Niko Schröttle (38.) nach einem Kantersieg für die Gäste aus. Doch der FCE raffte sich auf und kam durch Treffer von Dino Tuksar (60./Foulelfmeter und 68.) sowie Peter Schußmann, der einen Elfmeter erst im Nachschuss verwandeln konnte (84.), noch auf 3:4 heran. Eine Niederlage verhinderte Thierhauptens Schlussmann Simon Wolf, der gegen Dino Tuksar einen weiteren Strafstoß (81.) abwehrte. (AZ)

TSV Gersthofen II – SV Erlingen 1:0 (0:0). Der TSV Gersthofen II besiegte den SV Erlingen im Duell der Aufsteiger mit 1:0. Marko Jelusic markierte in Minute 53 den goldenen Treffer. (AZ).

SC Biberbach – SSV Anhausen 0:0. Das attraktive Spiel war ein Duell auf Augenhöhe, welches jede der beiden Mannschaften für sich hätte entscheiden können. Der SSV hatte mehr Ballbesitz, der SCB jedoch die qualitativ höher zu bewertenden Chancen. Am Ende teilte man sich verdient die Punkte. (sw-).

Kreisklasse West 2: Durch Rote Karte Niederlage verhindert

SG Bächingen/Medlingen - SV Grün-Weiß Baiershofen 1:1 (1:0). In einer kampfbetonten Partie gab es ein verdientes Unentschieden. In der 34. Minute erzielte Yannik Riß per „Wembley-Tor“ das 1:0. Den Angerdörflern, die ebenfalls einige gute Chancen liegen gelassen hatten, gelang der Ausgleichstreffer durch Fabian Röller. In der turbulenten Schlussphase vergab Ahman Kaedi für die Platzherren einen Handelfmeter (86.). Verursacher Florian Weidner musste für das Handspiel mit Rot vom Feld. (AZ)