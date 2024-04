Fußball

29.04.2024

Steppacher Ultras trommeln umsonst

Plus Der TSV Dinkelscherben II gewinnt das "Endspiel um den Relegationsplatz" in der Kreisklasse Nordwest gegen den TSV Steppach mit 2:0.

Von Bernd Reiser

In der Fußball-Kreisklasse Nordwest gibt es nur einen Direktabsteiger. Der Tabellenvorletzte muss in der Relegation mit den Vizemeistern der A-Klassen um den Klassenerhalt kämpfen. Eine Situation, die man sowohl beim TSV Steppach als auch beim TSV Dinkelscherben II tunlichst vermeiden will. In einem „Endspiel“ der Kellerkinder verschaffte sich die Reserve des Bezirksligisten durch einen 2:0-Sieg auf dem Sandberg etwas Luft.

Nachdem die Partie aufgrund einer schweren Verletzung eines Biburger Spielers im Vorspiel erst mit Verspätung angepfiffen werden konnte, war beiden Teams die Bedeutung des Spiels anzumerken. „Verlieren verboten“ lautete das Motto, und es entwickelte sich ein zähes Hin und Her. Erst nach 26 Minuten bekamen die lautstarken Steppacher „Ultras“ den ersten Torschuss zu sehen, nachdem Sebastian Deeg Dinkelscherbens Torhüter Elias Hafner mit einem Distanzschuss zu einer sehenswerten Flugeinlage gezwungen hatte. Kurz darauf knallte Patrik Jelic das Leder weit über den Kasten.

