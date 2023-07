SV Biburg: Aller Anfang ist schwer

Plus Neueinsteiger SV Biburg verliert bei seinem Re-Start im Totopokal gegen den TSV Lützelburg. Böse Schlappen für den TSV Fischach und den Hainhofener SV. Rekordkulisse und Last-Minute-Tor in Westendorf.

Die großen Favoritenstürze blieben in der ersten Runde des Totopokals auf Kreisebene aus. Die B-Klassisten wie der SV Biburg oder der SV Nordendorf konnten ihre Kontrahenten nur etwas ärgern. Spieler des Tages war Christoph Werner, der beim 10:1 des FC Langweid in Hainhofen sechs Treffer erzielte.

SV Bonstetten – SV Gablingen 2:6