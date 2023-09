SV Bonstetten gewinnt das Holzwinkelderby

Plus Vor Rekordkulisse unterliegt SG SV Adelsried/TSV Welden II unglücklich und bleibt weiter punktlos.

In der A-Klasse Nordwest setzt sich der TSV Lützelburg mit einem 5:2-Sieg beim TSV Zusmarshausen II erstmals an der Tabellenspitze ab, weil Verfolger CSC Batzenhofen gegen Westendorf nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus kam.