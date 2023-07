Fußball

31.07.2023

SV Cosmos Aystetten erteilt eine Lehrstunde

Plus Aufstiegsaspirant SV Cosmos Aystetten löst die Pflichtaufgabe beim Aufsteiger SpVgg Langerringen souverän. Raphael Marksteiner trifft zweimal.

Von Michael Brenner Artikel anhören Shape

Der SV Cosmos Aystetten bleibt in der Fußball-Bezirksliga Süd weiter ungeschlagen. Die Wurm-Truppe setzte sich beim Aufsteiger SpVgg Langerringen souverän mit 4:1 durch.

Außer dem noch Rot-gesperrten Maxi Heckel spielte der SV Cosmos Aystetten mit der vermeintlich ersten Elf. Nach anfänglichem Abtasten hatte Pascal Mader in der 15. Minute eine Doppelchance aus kurzer Distanz, doch der Keeper konnte im Liegen parieren. In der 22. Minute machte er es besser, als Tobias Ullman einen 30-Meter-Einwurf auf ihn auspackte und er ihn eiskalt ins Tor schoss. Die einzige gefährliche Chance der Heimelf war ein zu schnell ausgeführter Abwurf von Torhüter Daniel Mrozek, den Ömer Öztürk abfing und knapp neben das Tor setzte. Das 2:0 erzielte Filip Marjanovic nach schöner Vorarbeit von Stefan Simonovic. Kurz vor der Halbzeit verpassten Kevin Makowski aus 20 Meter und Marcel Burda aus drei Meter im Nachschuss das 3:0. Es dauerte gute zehn Minuten, bis Aystetten in der zweiten Halbzeit wieder Fahrt aufnahm. Einen Freistoß von Stefan Simonovic konnte den der Langerringer Keeper nur wegboxen und im Nachschuss zappelte der Ball sogar im Netz. Doch war es Abseits. In der 62. Minute zwang Raphael Marksteiner den Heimgoalie Daniel Braun zu einer Parade. Vier Minuten später machte er es besser, als er einen zu kurz geratenen Rückpass abfing und ins leere Tor schob. Zwei Minuten später prüfte Pascal Mader den Torwart und dieser glänzte wiederum mit einer Parade. Eine Zeigerumdrehung später köpfte Raphael Marksteiner eine Flanke von Tobis Ullmann knapp am Tor vorbei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .