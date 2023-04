Fußball

24.04.2023

SV Cosmos Aystetten hadert mit dem Schiedsrichter

Plus Im ersten Spiel nach Konjevic gibt es ein 2:2 beim beinharten TSV Ziemetshausen.

Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Ivan Konjevic hatte seine Höhen, aber auch seine Tiefen. Spielerisch war der SV Cosmos Aystetten viel besser als die letzten Begegnungen, nur mental und ergebnistechnisch gab es Lücken. So musste man sich beim Kellerkind TSV Ziemetshausen nach dramatischer Schlussphase mit einem 2:2 begnügen.

Aystetten hatte die erste Hälfte gut im Griff, vom Gastgeber kam sehr wenig. In der 14. Minute hatten die Gäste einen Lattentreffer von Stefan Simonovic per Kopf zu verzeichnen. In der 25. Minute nahm Pascal Mader einen 40-Meter-Pass von Patrick Wurm gekonnt mit der Hacke mit und lupfte ihn ans Quergebälk. In der 29. Minute setzte Pascal Mader einen Freistoß an das Außennetz und kurz vor der Pause schoss David Djaic zu zentral auf den Torwart.

