Fußball

30.09.2023

SV Cosmos Aystetten im Doppeleinsatz

Gleich zweimal müssen sich Nicolas Brummer (rechts) und der SV Cosmos Aystetten in den nächsten vier Tagen zur Decke strecken. Im Spitzenspiel in Mering und im Pokal-Halbfinale in Langerringen. Spielertrainer Patrick Wurm (links) kann dabei rotieren. Foto: Oliver Reiser

Plus Erst steht für den Spitzenreiter der Bezirksliga Süd beim SV Mering das nächste Gipfeltreffen an, am Dienstag will man das Pokalfinale erreichen.

Von Oliver Reiser

Das Wochenende um den tag der deutschen Einheit wird für die Bezirksoberliga-Fußballer des SV Cosmos Aystetten eher zum Tag der Arbeit. Der Spitzenreiter ist nämlich innerhalb von vier Tagen im Doppeleinsatz. Zunächst steht am Samstag erneut ein Spitzenspiel in der Liga an, wenn die Truppe um Spielertrainer Patrick Wurm beim Tabellenvierten SV Mering antritt (Anpfiff 15 Uhr). Am Dienstag, 3. Oktober, bestreiten die Cosmonauten dann das Halbfinale im Totopokal des Kreises Augsburg gegen den Ligakonkurrenten SpVgg Langerringen (Anpfiff 16 Uhr).

Die beiden kommenden Gegner des SV Cosmos standen sich übrigens erst am vergangenen Sonntag zum Punktspiel gegenüber. Die Gastgeber sorgten dafür, dass es beim 5:0 ein leichtes Spiel für den Landesliga-Absteiger wurde. Langerringens Torhüter Patrick Joder verhinderten eine deutlichere Niederlage. Merings junger Trainer Dominik Sammer freute sich nach der Partie über den Sieg und auf das Spitzenspiel, mahnte aber an, „dass wir mit Demut weitermachen müssen.“ Auch die Meringer stehen im Pokal-Halbfinale, treffen dort am Dienstag auf den Neuburger Kreisklassisten BSV Berg im Gau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

