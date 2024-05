SV Cosmos Aystetten macht das Double perfekt

Nach dem Pokalsieg im Kreis Augsburg holt der SV Cosmos Aystetten nach einem 5:2-Sieg gegen den TSV Haunstetten auch die Meisterschaft und steigt zum dritten Mal in die Landesliga auf.

Aller guten Dinge sind drei. Nachdem der SV Cosmos Aystetten im vergangenen Jahr noch in den Relegationsspielen gescheitert war, schaffte es die Mannschaft um Spielertrainer Patrick Wurm nun auf direktem Weg. Mit einem 5:2-Sieg gegen den TSV Haunstetten sicherte man sich die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd und zum dritten Mal den Aufstieg in die Landesliga.

Mit 24 Spielen in Folge ohne Niederlage marschierte der SV Cosmos Aystetten zur Meisterschaft in der Bezirksliga Süd und zum dritten Mal in die Landesliga. Fotos: Oliver Reiser Foto: Oliver Reiser

„Hochverdient“, wie Kapitän Fabian Krug nach 24 ungeschlagen überstandenen Spielen befand. Die Schlüsselpartien seien dabei das 1:1 in Thalhofen, als er und Torjäger Stefan Simonovic fehlten, und der glückliche 2:1-Sieg in Unterzahl gegen den TSV Dinkelscherben gewesen.

Der damalige Siegtorschütze Dominik Isufi musste zum Saisonausklang zuschauen. Er hatte sich zuletzt in Kaufbeuren die Bänder im Knie angerissen. „Zwar kein Kreuzbandriss, aber mindestens sechs Wochen Pause. Jetzt halte ich halt die Daumen“, so der Rechtsverteidger, dessen Position Edward Schäfer übernommen hatte. Und es sah gut aus für die Cosmonauten. Stefan Simonovic, der die Haunstetter Abwehr in seiner unnachahmlichen Art austanzte (12.), und Fabian Krug, der nach einer Hereingabe von Tobias Ullmann mutterseelenallein am langen Eckstand (17.), hatten früh für eine beruhigende 2:0-Führung gesorgt. Aystetten wäre jedoch nicht Aystetten, wenn man sich nicht in Sicherheit gewähnt und den Schlendrian einziehen hätte lassen. Jost Ritter bedankte sich mit dem 2:1 (21.). Nur fünf Minuten später köpfte Nicolas Brummer einen Eckball von Marcel Burda zum 3:1 ein und noch vor der Pause sorgte Stefan Simonovic für das beruhigende 4:1 (38.). Es war sein 31. Saisontreffer, mit dem er sich auch die Torschützenkrone der Liga sicherte. Dafür gab es bei seiner Auswechslung Beifall von seinen Mitspielern, die es insgesamt auf 96. Treffer brachten.

„Jetzt kann ich die T-Shirts holen“, lachte Zlatko Mijailovic, nachdem Tobias Ullmann das 5:1 erzielt hatte (68.). Der Cosmos-Sportdirektor war mit der großen Kiste noch nicht wieder aus den Katakomben zurück, das stand es 5:2 durch eine weiteres Geschenk des Meisters, an dessen Sieg jedoch keine Zweifel mehr aufkamen.

Foto: Oliver Reiser

„Eine wirklich geile Saison“, freute sich Abteilungsleiter Thomas Paschek. Und auch Spielertrainer Patrick Wurm war überglücklich: „Wir wollten die wirklich erfolgreiche Saison nach dem Pokalerfolg mit einem Sieg und der Meisterschaft krönen. Glückwunsch an die Mannschaft. Alle haben toll mitgezogen, auch wenn vielleicht mal der eine oder andere unzufrieden war, weil er nicht gespielt hat. Das ist aber normal. Thalhofen hat uns immer Druck gemacht, aber wir haben immer an uns geglaubt. Darauf bauen wir jetzt auf und wollen den Klassenerhalt schaffen“, sagte er, während Raphael Marksteiner und andere an seiner Haarpracht schnippelten. „Die Mannschaft fliegt am Montag nach Mallorca, ich habe meine Haare geopfert, bleibe aber zuhause“, lachte Wurm.

Am Ende konnten übrigens beide Mannschaften zusammen feiern, weil der TSV Haunstetten trotz der Niederlage den Klassenerhalt geschafft hatte.

SV Cosmos Aystetten: Mrotzek – Ullmann (69. Iovane), Wurm, Krug, Schäfer (78. Klopstein) – Heckel, Brummer, Burda (53. Mijailovic), Makowski (71. Marjanovic) – Simonovic (58. Mader), Marksteiner.

Tore: 1:0 Simonovic (12.), 2:0 Krug (17.), 2:1 Rittner (21.), 3:1 Brummer (26.), 4:1 Simonovic (38.), 5:1 Ullmann (68.), 5:2 Ocaktan (73.). - Schiedsrichter: Nartschick (Stadtbergen). - Zuschauer: 300.