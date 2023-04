SV Cosmos Aystetten: Schock vor dem Training

Plus Völlig überraschend tritt Trainer Ivan Konjevic beim SV Cosmos Aystetten zurück. Wer die Mannschaft jetzt zurück in die Landesliga führen soll.

Was für ein Paukenschlag! Völlig überraschend ist beim SV Cosmos Aystetten, derzeit Tabellendritter der Fußball-Bezirksliga Süd, Trainer Ivan Konjevic zurückgetreten. „Das kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel“, zeigte sich der Vereinsvorsitzende Thomas Pflüger geschockt.

Als er am Dienstag nach 16-stündiger Fahrt aus dem Urlaub in Rumänien zurückkehrte, wollte er eigentlich nur noch schlafen. Doch damit wurde es nichts. Im Gegenteil. Es wartete eine Hiobsbotschaft auf ihn. Unmittelbar vor dem Training hat Trainer Ivan Konjevic sein Amt zur Verfügung gestellt und sich von der Mannschaft verabschiedet. „Private Gründe hätten ihn dazu veranlasst. Da wollten wir nicht weiter nachstochern“, zeigt der Aystetter Fußball-Boss Verständnis.