Aystetten vor Aufsteigerduell im Abstiegskampf

An das Hinspiel gegen Manching erinnert sich Patrick Wurm noch ganz genau: „Wir hätten gewinnen müssen“, sagt Aystettens Spielertrainer. Mit 0:2 hatte sein Team Ende August hinten gelegen, ehe man ausglich und noch gute Torchancen vergab. Aystetten wartete damals noch auf den ersten Sieg in der Landesliga, der dann eine Woche später gegen Erkheim gelang, und punktete danach ordentlich. Mittlerweile ist man allerdings seit sechs Ligaspielen ohne Sieg und verlor zuletzt viermal in Folge. Mitaufsteiger Manching steht hingegen mit 39 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Jetzt trifft man sich wieder unter der SV Cosmos steht mit fünf Punkten Rückstand auf einen Nicht-Relegationsplatz im Abstiegskampf unter Zugzwang.

