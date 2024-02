Fußball

20.02.2024

SV Ehingen demonstriert im Testspiel Stärke

Plus Der SV Ehingen/Ortlfingen, Spitzenreiter der Kreisklasse Nord 2, zeigt sich beim 4:1 gegen den SV Gablingen schon in guter Frühform.

Der Spitzenreiter der Kreisklasse Nord 2, der SV Ehingen/Ortlfingen, zeigte sich beim 4:1-Sieg gegen den SV Gablingen (Kreisklasse Nordwest) schon in guter Frühform. Auch der TSV Neusäß und der TSV Welden konnten sich in ihren Testspielen gut in Szene setzen.

SV Gablingen – SV Ehingen /Ortlfingen 1:4 (0:1). Der Spitzenreiter der Kreisklasse Nord 2 dominierte eindeutig das Geschehen, ließ Ball und Gegner laufen. Beim 0:1 wurde die Gablinger Defensive überlaufen, und Tobias Meitinger schloss frei vor dem Tor ab. Unmittelbar nach dem Wechsel gelang Pascal Petry der Ausgleich (54.). Doch Ehingen nutzte die vielen einfachen Ballverluste der Nordwest-Kreisklassisten und schlug mit einem Doppelschlag durch Reinhold Armbrust (61.) und Tobias Dennerlöhr (63.) zurück. Den 1:4-Endstand markierte erneut SVE /O-Spielertrainer Reinhold Armbrust (77.).

TSV Neusäß – BC Rinnenthal 3:1 (1:1). Der TSV Neusäß ging durch einen frühen Treffer von Bathuan Aysan (7.) in Führung. Tobias Friedl glich noch vor der Pause aus (43.). Nach dem Wechsel trafen Özgün Kaplan (50.) und Neuzugang Borys Klimczewski (88.), der vom FC Biberg ( Kreisklasse München ) kam, für die Lohwaldkicker.

TSV Fischach – SV Wörleschwang 3:1 (2:0). Bereits nach zehn Minuten traf TSV-Youngster Jonas Vogg zum 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Patrick Hiljanen per Kopfball auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel schoss Markus Schenzinger aus einem unmöglichen Winkel, fast von der Eckfahne, das 3:0. Anschließend verflachte die Partie, und den Gästen gelang mit dem 1:3 kurz vor dem Ende noch Ergebniskosmetik. (Doms)

TSV Täfertingen – DJK Stotzard 2:3 (1:3). Den ersten Rückstand konnte Dennis Tusch noch egalisieren, doch dann zogen die Gäste auf 1:3 davon. Sanit Loey traf vom Elfmeterpunkt zum 2:3-Endstand.

TSV Gersthofen II – SV Wagenhofen 8:0 (4:0). In Torlaune präsentierte sich die TSV-Reserve. Tobias Welter (4), Dino Rekanovic (2), Marko Jelusic und Tassilo Göppel trafen ins Schwarze.

TSV Ellgau – SV Roggden 2:0 (1:0). Patrick Goßler (31.) und Oliver Reißner (78.) sorgten für den Sieg des Nordwest-A-Klassisten gegen den Kontrahenten aus der A-Klasse West 3.

TSV Welden – DJK Gebenhofen 3:1 (2:0). Auf dem Sportplatz in Welden sorgten Stefan Maier (28.) und Michal Durica (36.) für eine 2:0-Pausenführung des Kreisligisten. Christoph Demharter erzielte den 3:1-Endstand (54.) gegen den Aichacher Kreisklassisten.

TSV Herbertshofen – FC Haunstetten 2:0 (0:0). Christopher Frensch (49.) und Samuel Dittl (72.) sorgten im zweiten Durchgang für die Treffer im Duell der A-Klassisten aus Nordwest und Mitte.

Weitere Ergebnisse TSV Neusäß II – Türkgücü Lauingen II 4:3

