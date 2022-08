SV Ehingen stürmt ins Halbfinale

Plus Der Kreisklassist SV Ehingen bezwingt den TSV Wemding, der Dinkelscherben setzt sich souverän durch. Nach spektakulärem Spiel kommt für den FC Horgau das Aus.

Der SV Ehingen/Ortlfingen steht zum ersten Mal im Halbfinale des Totopokals im Kreis Donau. Der Kreisklassist besiegt den TSV Wemding mit 4:2. Ebenfalls im Halbfinale ist der TSV Dinkelscherben, der sich bei Viktoria Augsburg mit 4:0 durchsetzte. Der FC Horgau schied nach einem spektakulären Pokalfight beim TSV Göggingen aus.