Fußball

17:00 Uhr

SV Ehingen verballert gleich zwei Elfmeter

Plus Die Tops und Flops des Spieltages. Große Kulisse beim Totopokal-Finale in Neusäß.

Von Oliver Reiser

Spieler des Tages: Luca Jaskolka

Elf Spiele musste Luca Jaskolka vom TSV Zusmarshausen auf seinen ersten Saisontreffer warten. In den letzten drei Spielen traf er dann innerhalb einer Woche gleich viermal. Zunächst steuerte er einen Treffer zum 3:0-Sieg in Westheim bei, dann traf er beim 4:1 gegen den FC Haunstetten doppelt und zuletzt beim 3:0 gegen den FC Königsbrunn war der 22-Jährige, der in Rosenheim Ingenieurspädagogik studiert, erneut erfolgreich. Luca Jaskolka stammt aus einer Fußballerfamilie. Sein Vater Guntram hat lange Jahre für den TSV Gersthofen und den TSV Zusmarshausen gespielt, sein Bruder Simon (19) kickt in der zweiten Mannschaft des TSV Zusmarshausen, Schwester Lara (24) bei den Frauen des SV Freihalden. Wenn die ganze Familie Fußball im Fernsehen schaut, kann es dabei durchaus vorkommen, dass Luca ein Buch liest.

