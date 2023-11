SV Erlingen ist nach Sieg im Spitzenspiel Herbstmeister

Plus Nach 3:2 gegen den SV Bonstetten bleibt SV Erlingen die gesamte Vorrunde ungeschlagen.

Auch nach dem 13. Spieltag der A-Klasse Nordwest bleibt Tabellenführer SV Erlingen dank eines 3:2-Heimsieges gegen den drittplatzierten SV Bonstetten weiter ungeschlagen und sicherte sich die Herbstmeisterschaft. Verfolger TSV Gersthofen II setzte sich im Stadtderby mit 5:0 gegen den Nachbarn CSC Batzenhofen-Hirblingen durch.