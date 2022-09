SV Ottmarshausen kommt unter die Räder

Plus 3:7-Pleite im Aufsteigerduell beim FC Stätzling II. Neusäß und Zusmarshausen rehabilitieren sich.

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den SSV Anhausen triumphierte der TSV Neusäß gegen den FC Königsbrunn und rückte vor auf Platz drei der Kreisliga Augsburg. Auch der TSV Zusmarshausen konnte sich mit einem 3:1-Sieg beim TSV Pfersee rehabilitieren, während der SV Ottmarshausen beim FC Stätzling II mit 3:7 unter die Räder kam.