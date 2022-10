SV Wörleschwang betreibt Chancenwucher

Plus 1:2-Heimniederlage des Absteigers gegen den Aufsteiger SV Bonstetten. Beim Meitinger Derby gibt es drei Platzverweise gegen den TSV Herbertshofen.

Mit einem 5:0-Sieg gegen den SV Achsheim behauptete der SC Biberbach in einem lauen Sommerkick bei sonnigem Wetter die Spitze der A-Klasse Nordwest. 220 Zuschauer erlebten beim 4:0-Sieg des SV Erlingen gegen den TSV Herbertshofen ein mit drei Platzverweisen garniertes Lokalderby. Absteiger SV Wörleschwang betrieb einmal mehr Chancenwucher und unterlag dem Aufsteiger SV Bonstetten mit 1:2.