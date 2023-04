SV Wörleschwang muss nach Blitzstart zittern

Plus Der SV Wörleschwang bringt beim TSV Herbertshofen einen 3:0-Vorsprung gerade noch über die Zeit. Am Ende muss man um den 3:2-Sieg zittern.

Nach den ersten 45 Minuten hätte wohl keiner der 85 Zuschauer noch einen Pfifferling für den TSV Herbertshofen gegeben, nachdem bärenstarke Gäste des SV Wörleschwang mit einer deutlichen 3:0-Führung in die Kabine gegangen waren. Doch am Ende stand es 3:3.

Schon nach fünf Minuten zappelte das Leder zum ersten Mal im Netz der Gastgeber, nachdem Phillip Scherer nach einem Stockfehler in der Herbertshofer Hintermannschaft am schnellsten reagierte und den Ball mit einem sehenswerten Schlenzer im Winkel versenkte. Und nur zwei Minuten später hätte es beinahe schon wieder geklingelt, doch der Kopfball von Tom Günther war einen Tick zu unplatziert.