SV Wörleschwang weiter mit weißer Weste

Plus Dritter Sieg im dritten Spiel in der A-Klasse Nordwest für den Absteiger. Dreierpack von Fabian Wolf.

In der A-Klasse Nordwest feiert der SV Wörleschwang den dritten Sieg im dritten Spiel und ist damit ohne Punktverlust Spitzenreiter. Erster Verfolger bleibt der SC Biberbach (3:1 gegen Leitershofen III). Die Rote Laterne trägt der SV Achsheim nach der 0:3-Heimniederlage gegen den SV Adelsried.