Tanz der Torjäger in Meitingen

Plus Wenn der TSV Meitingen Spitzenreiter FC Günzburg erwartet, treffen drei der vier Führenden in der Torschützenliste aufeinander.

Torgarantie scheint gegeben, wenn drei der vier Erstplatzierten der Torjägerliste der Bezirksliga Nord zum Tanz auf dem grünen Rasen stehen. Der Fall ist das am Sonntag, wenn der TSV Meitingen den derzeitigen Spitzenreiter FC Günzburg in den Lechauen erwartet. Wir freuen uns auf den nächsten Spitzenreiter“, sagt Spielertrainer Denis Buja.