SV Gessertshausen feiert Schützenfest in der Generalprobe

Die Kreisklassisten und die A-Klassisten aus dem Landkreis absolvierten am vergangenen Wochenende ihre Generalproben vor dem anstehenden Ligaauftakt. Der TSV Leitershofen zeigt Comeback-Qualitäten, die SV Gessertshausen sammelt mit einem deutlichen Sieg gegen die SpVgg Deuringen ordentlich Selbstbewusstsein.

TSV Bobingen II-TSV Leitershofen: 2:2

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Kreisklasse hat der TSV Leitershofen 2:2 gegen TSV Bobingen II gespielt und Moral bewiesen. Die Bobinger U23 war lange auf der Siegerstraße und gab den Erfolg in einer aufregenden Schlussphase noch her. Dominik Hänle erzielte früh die Führung (15.), ehe Felix Forster in der zweiten Hälfte auf 2:0 erhöhte (79.). Leitershofen war nicht geschockt und kam kurz darauf zum Anschlussttraffer durch Aharon Schmid (82.) und glich kurz vor Schluss durch Tim Lokodi noch aus (87.).

SG Fischach/Margertshausen II-TSV Dinkelscherben II: 5:2

A-Klassist SG Fischach/Margetshausen II feierte einen 5:2-Testspielerfolg gegen Kreisklassist TSV Dinkelscherben II. Fischach dominierte von Beginn an und ging durch Florian Gattinger in Führung. Maximilian Fuchs glich nach der Pause zum 1:1 aus. Nachdem Markus Schenzinger die Heimelf mit 2:1 in Führung brachte, antwortete Martin Hauser mit dem 2:2. Doch Fischach nutzte anschließend die deutliche Überlegenheit und so stellten Lukas Simon, Florian Gattinger und Joseph Kastner auf 5:2.

SV Gessertshausen-SpVgg Deuringen: 6:0

Im Duell der A-Klassisten SV Gessertshausen und SpVgg Deuringen gewann das Team aus der Südstaffel deutlich mit 6:0. Johannes Hartinger, Moritz Kugelmann und Georg Zimmermann erzielten einen Doppelpack. Gessertshausen ging schon nach fünf Spielminuten durch Hartinger und schon nach 13 Minuten stand es 2:0, weil Kugelmann traf, und nur sieben Minuten später nachlegte und auf 3:0 stellte. Hartinger erzielte kurz vor der Halbzeitpause das 4:0. Zimmermann traf kurz nach der Pause (51.) und legte in der 79. Minute zum 6:0-Endstand nach. Deuringens Kimi Korte verschoss beim Stand von 0:3 einen Elfmeter (25.).

SV Ottmaring-SSV Anhausen: 2:4

Der Kreisklassist SSV Anhausen konnte in der Generalprobe vor dem Ligaauftakt am kommenden Wochenende einen 4:2 Auswärtssieg gegen die SV Ottmaring einfahren. Michael Schrettle brachte die Mannschaft von Thomas Bock nach gerade einmal zwei Minuten in Führung. Nach dem Ausgleichstreffer für die Ottmaringer stellte Martin Wenni die Führung wieder her. Nachdem der SV Ottmaring erneut zum Ausgleich kam, sorgten Hannes Maletzke und Alexander Micheler für den 4:2 Endstand. (doms, pibo, fabs)