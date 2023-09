Thalmeirs Viererpack lässt Diedorf erstmals jubeln

Plus Der TSV Diedorf besiegt dank vier Tore von Florian Thalmeir Hiltenfingen mit 4:1. Auch der TSV Neusäß feiert den ersten Saisonsieg. TSV Welden verschläft die Anfangsphase und unterliegt Pfersee 1:2.

Zwei Premieren gab es in der Kreisliga Augsburg: Der TSV Neusäß (2:0 bei Viktoria Augsburg), der TSV Diedorf (4:1 gegen den ASV Hiltenfingen) und der SV Ottmarshausen (2:1 gegen Kleinaitingen feierten jeweils den ersten Saisonsieg. Auf den muss der TSV Welden noch warten, der beim TSV Pfersee nach zwei Minuten schon 0:2 zurücklag und mit 1:2 verlor.