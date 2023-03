Tjarks Premierentor sorgt für einen Punktgewinn

Plus Neuzugang trifft zum 1:1 für TSV Gersthofen in Illertissen.

Der TSV Gersthofen blieb zum Auftakt der Restsaison zwar auch im neunten Spiel in Folge ohne Sieg, das 1:1-Unentschieden beim FV Illertissen II sollte jedoch Selbstvertrauen für die restlichen zwölf Spiele im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga geben. „ Illertissen ist keine Laufkundschaft“, zeigte sich Trainer Gerhard Hildmann mit dem Punktgewinn beim Tabellenvierten zufrieden. Der Trainer lobte dabei vor allem seine Defensive mit Manuel Rosner, Florian Gai, Stefan Heger und Michael Hildmann.