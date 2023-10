Fußball

28.10.2023

Toptorschütze auf dem Weg in die Kreisklasse

Plus Florian Sentpaul vom SV Erlingen führt mit neun Treffern die Torschützenliste der A-Klasse Nordwest an. Es ist nicht wirklich die Auswahl der Kinobesuche, was er an seiner Freundin besonders schätzt.

Von Tobias Müller

Florian Sentpaul vom SV Erlingen ist der Topscorer der A-Klasse Augsburg Nordwest und steht mit seinem Team an der Ligaspitze. Der 23-jährige Mittelstürmer wechselte letztes Jahr vom TSV Herbertshofen nach Erlingen und steht aktuell bei neun Treffern in zehn absolvierten Partien. Zu seinen persönlichen Höhepunkten zählt seine Zeit beim TSV Meitingen. „Da durfte ich ein paar Spiele in der Bezirksliga machen, das war schon etwas Besonderes“, erinnert sich Sentpaul, der aktuell ein Mechatronik-Studium absolviert. Wenn er nicht auf dem Platz steht, geht der Meitinger gerne feiern oder erfreut sich an den Kochkünsten seiner Freundin Selina.

1. Bunte oder schwarze Schuhe?

