Toreschießen bleibt das Manko des SV Cosmos Aystetten

Plus Der SV Cosmos Aystetten startet mit unnötiger Niederlage. Das Testspiel des TSV Dinkelscherben gegen Schwaben Augsburg bietet einige emotionale Momente.

Standesgemäß mit 4:0 gewann Bayernligist TSV Schwaben Augsburg das kurzfristig anberaumte Testspiel vor immerhin 150 Zuschauern gegen den heimischen Bezirksligisten TSV Dinkelscherben, der sich ohne acht fehlende Spieler achtbar geschlagen hat. Aber das Spiel hatte dennoch einige emotionale Momente parat. Auch wenn der Liveticker einen 14:2-Chancenvorteil für den SV Comos Aystetten sah, das Spiel beim TSV Wertingen ging mit 1:2 verloren.

TSV Dinkelscherben – TSV Schwaben Augsburg 0:4 (0:2). Bei konsequenter Chancenverwertung hätte es auch deutlicher ausgehen können, aber die eigenen gespielten Möglichkeiten wurden mehrheitlich ausgelassen, während die Geschenke des heimischen TSV gerne angenommen wurden. Die frühe Führung durch einen Abstauber von Mark Radoki (4.) sowie Jonas Greppmeir nach einem kapitalen Abwehrschnitzer (35.) sorgten für die verdiente 0:2-Halbzeitführung. Das Spiel ließ auch Schwabens Bayernliga-Torschützenkönig Julian Kania als Zuschauer nicht entgehen. Wenige Stunden zuvor wurde der Wechsel des Anrieders zum 1. FC Nürnberg II in die Regionalliga offiziell verkündet und ließ eine Abschiedspartie gegen seinen Heimatverein TSV Dinkelscherben nicht mehr zu. Sein Debüt für den TSV Schwaben Augsburg feierte dagegen Ex-FCA-Profi Matthias Ostrzolek als Dirigent im Abwehrverbund.