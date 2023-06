Fußball

Torhungrige Neuzugänge beim TSV Gersthofen

Plus Der Landesliga-Absteiger TSV Gersthofen gewinnt beim TSV Haunstetten 4:1.

Landesliga-Absteiger TSV Gersthofen scheint wieder entdeckt zu haben, wo das Tor steht. Dem 3:3 gegen den SC Griesbeckerzell ließen die Schützlinge des Trainergespannes Andreas Jenik/Sebastian Hoffmann nun einen 4:1-Sieg beim Süd-Bezirksligisten TSV Haunstetten folgen. Besonders torhungrig zeigten sich dabei drei Neuzugänge.

Marco Ruppenstein (kam vom TSV Dasing) sorgte nach 21 Minuten für die Gersthofer Führung. Niklas Neumair ( FC Affing) erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Zum zweiten Durchgang wechselten beiden Mannschaften sieben auf einen Streich. Auch Sascha Wenninger feierte sein Debüt im gersthofer Dress. „Er hat eineinhalb Jahre nicht gespielt. Wir werden ihn peu a peu aufbauen“, so Trainer Andreas Jenik über den Ex-Profi, der in der Saison 2017/18 mit Gersthofens neuem Geschäftsführer Ronny Cymer beim 1. FC Saarbrücken in der Regionalliga Südwest gespielt hat. Mit Bedacht aufbauen – das gilt auch für Fabio Bühler, der nach einem Kreuzbandriss gegen Griesbeckerzell sein Kurz-Comeback gefeiert hat.

