Fußball

18:00 Uhr

Torjäger macht beim TSV Gersthofen den Abflug

Nico Baumeister wird den TSV Gersthofen nach sieben Jahren verlassen. Der Angreifer, der mit acht Treffern am Landesliga-Aufstieg beteiligt war, wechselt zum TSV Aindling in die Bezirksliga.

Plus Vor dem Landesliga-Landkreisderby beim TSV Schwabmünchen gehen dem TSV Gersthofen die Spieler aus. Der erste Abgang zum Saisonende steht fest.

Die jüngsten Bilanzen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der TSV Gersthofen in der Fußball-Landesliga Südwest seit nunmehr zehn Spielen auf einen Sieg wartet, ist der TSV Schwabmünchen zehn Partien in Folge ungeschlagen geblieben. Dadurch hat sich der Bayernliga-Absteiger nach schwachem Saisonstart, der dem ehemaligen Gersthofer Florian Fischer den Trainerjob gekostet hat, aus dem Keller gearbeitet, in dem die Lechstädter feststecken. Die Favoritenrolle im Augsburger Landkreisderby, zu dem der TSV Gersthofen am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beim TSV Schwabmünchen antritt, ist also klar definiert.

