Fußball

21:45 Uhr

Torjäger und Trainer vor dem Abflug

Plus Kaum war er da, ist er schon wieder weg: Fußballtrainer Dominik Bröll verlässt den Kreisklassisten SV Grün-Weiß Baiershofen nach wenigen Monaten.

Von Günther Herdin

Als der SV Grün-Weiß Baiershofen im vergangenen Spätherbst Dominik Bröll als neuen Spielertrainer verpflichtete, da hofften die Verantwortlichen des Fußball-Kreisklassisten auf eine längere Zusammenarbeit mit dem 37-Jährigen. Doch daraus wird es nichts. Wie Abteilungsleiter Rainer Wiedemann gegenüber unserer Redaktion bestätigt, habe Bröll in der vergangenen Woche den Wunsch geäußert, die Zusammenarbeit zu beenden. „Das müssen wir so akzeptieren“, so Wiedemann, der nun auf der Suche nach einem Nachfolger ist.

Der Aufwand ist ihm zu groß

Die Gründe für Brölls überraschenden Abgang aus dem Angerdorf im westlichen Landkreis Augsburg sei der enorme Aufwand, welchen er in der Kreisklasse West II leisten müsse. So habe er dies den Verantwortlichen mitgeteilt. Bröll wohnt in Diedorf, die Anreise- und Abreise nach Baiershofen, ein Ortsteil der Gemeinde Altenmünster, beträgt circa 50 Kilometer. Ob es letztlich die Fahrt–strecke sei, welche unter „enormer Aufwand“ zu verstehen ist, kann Rainer Wiedemann nicht beurteilen: „Wir respektieren seine Entscheidung, damit ist das Thema durch“, so der Baiershofer Funktionär. Dominik Bröll kam in der Winterpause als Nachfolger von Rainer Junghanns zu Grün-Weiß und betrat als langjähriger Coach in der Kreisklasse West II absolutes Neuland. Die meisten Auswärtsspiele führten für ihn mit seinem Team in die Landkreise Dillingen und Günzburg. Ein Terrain, das er bisher nicht so richtig kannte. Dennoch hat Bröll als Spieler sofort eingeschlagen. In nur elf Begegnungen, in denen er für seinen neuen Verein auf dem Platz stand, hat er zwölf Treffer erzielt und führt somit vor dem letzten Spieltag am morgigen Samstag die vereinsinterne Torschützenliste an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen