Fußball-Totopokal

02.05.2022

TSV Neusäß hat die Hand schon am Pokal

Plus Zwei Jokertore in letzter Minute versenken die Pokalhoffnungen des Kreisligisten, der bis zur 90. Minute gegen den TSV Bobingen noch geführt hatte.

Von Bernd Reiser

Viele der 350 Zuschauer fühlten sich an das Champions-League-Finale von 1999 erinnert, als der FC Bayern München noch gegen Manchester United die „Mutter aller Niederlagen“ hinnehmen muste, als dem TSV Neusäß vor großartiger Kulisse der schon sicher geglaubte Pokal-Coup doch noch vermiest wurde. Der eingewechselte Julian Peizsch sorgte mit einem Doppelpack in der 89. Minute und in der zweiten Minute der Nachspielzeit für einen schon nicht mehr für möglich geglaubten Sieg des Favoriten TSV Bobingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen