Fußball

08.04.2023

Trainerwechsel vor dem Kellerduell

Plus TSV Gersthofen trifft auf den SV Mering. Der hat sich nach vier Niederlagen in vier Spielen vom Trainer getrennt. Warum auch Platz 14 wichtig sein kann.

Von Sebastian Richly, Oliver Reiser

Von einem „Spitzenspiel im Süden der Tabelle“ spricht Gerhard Hildmann, der Trainer des TSV Gersthofen, der am Samstag (16 Uhr in Friedberg) im Kellerderby der Landesliga Südwest beim SV Mering gastiert. Beide Teams sitzen auf den Relegationsrängen fest. Beim SV Mering hat man nach vier Niederlagen in Folge die Reißleine gezogen und sich von Trainerduo Ajet Abazi und Roland Pankratz getrennt. Mit Gerhard Kitzler soll ein alter Bekannter den MSV nun vor dem Abstieg retten.

„Was kann der Trainer in einer Woche verändern? Durch Handauflegen wird es auch nicht besser“, glaubt Hildmann nicht, dass sein alter Bekannter der Mannschaft ein völlig neues Gesicht verleihen wird.

