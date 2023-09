Traumtore, Rettungsdiensteinsatz und Rudelbildung

Plus Beim Kreisklassen-Spiel SSV Neumünster gegen Türk GB Günzburg war einiges geboten.

Traumtore, zwei schwere Verletzungen und ein Spielende mit Rudelbildung inklusive Ordneraufmarsch – die rund 200 Zuschauer beim Spiel des SSV Neumünster gegen TGB Günzburg bekamen beim 2:2 ein spannendes Spiel mit allen Höhen und Tiefen des Fußballs. geboten.

Nach dem ersten Eckball des Spiels packte Christian Wink einen Distanzhammer aus. TGB-Torwart Mustafa Atik konnte nur abklatschen, Fabian Schrodi goldrichtig und schob zum 1:0 ein (9.). In der 36. Minute Traumtor Nummer eins: Erkan Demirci schlenzte die Kugel per Freistoß unhaltbar über die Mauer – 1:1. Kurz vor der Pause kam es zur ersten schweren Verletzung. Enes Aydin verdrehte sich ohne Gegnereinwirkung das Knie und musste mit der Trage vom Feld gebracht werden.