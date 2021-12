Fußball

27.12.2021

Triumphe, die nicht gefeiert werden konnten

Erfolgs-Duo. Florian Kempter und Manfred Müller (von links) führten den FC Emersacker erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Kreisliga.

Plus Die Fußball-Saison 2019/21 wurde erst unterbrochen und schließlich dann doch ganz abgebrochen. Die Meister wurden nach einer Quotientenregelung ermittelt. Viele haben ihren Erfolg bis heute nicht gefeiert

Von Oliver Reiser

Meisterschaften und Aufstiege werden oft noch Jahrzehnte später durch Mannschaftsfotos an den Wänden der Sportheime dokumentiert. In diesem Jahr war das Erstellen eines Fotos wegen Corona und der daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen sehr schwierig. Wie überhaupt die gesamte Saison. TSV Wertingen gegen TSV Meitingen war am 25. Oktober das letzte Fußballspiel im Jahr 2020, dann beendete ein neuerlicher Lockdown alle sportlichen Aktivitäten. Der erste Lockdown in der Corona-Pandemie hatte bereits von März bis September 2020 ein Rollen des Balles verhindert. Nachdem im Frühjahr 2021 nicht mehr angepfiffen werden konnte, wurde die zweimal unterbrochene Saison im Mai 2021 endgültig abgebrochen.

