vor 52 Min.

Trotz Kälte fallen Tore wie reife Früchte

Martin Schönberger (blaues Triklt brachte den SV Nordendorf in Führung.

Plus Aystetten, Zusmarshausen und Ottmarshausen feiern in ihren Testspielen Schützenfeste.

Während sich der FC Horgau im Trainingslager in der sonnigen Türkei am Pool vergnügt, testeten die anderen Bezirksliga-Konkurrenten in heimischen Gefilden bei lausigen Temperaturen und unangenehmem Wind. Der TSV Dinkelscherben war sogar auf holprigem Naturrasen zugange und bezwang den TSV Pfersee mit 5:0. Elf Treffer erzielte der SV Cosmos Aystetten beim 11:2 gegen Schwaben Augsburg II. Der TSV Meitingen musste sich beim SV Türkgücü Königsbrunn mit 0:3 geschlagen geben. Kantersiege landeten auch die Kreisligisten TSV Zusmarshausen und SV Ottmarshausen.

