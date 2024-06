Fußball

vor 1 Min.

Trotz Nichtaufstieg in einer neuen Liga

Nicht gereicht hat es für Mario Meier (rotes Trikot) und den SV Kicklingen-Fristingen zum Aufstieg in die Kreisliga. Die Kicker aus dem Dillinger Stadtteil scheiterten in Altenmünster am SV Scheppach. Dennoch spielt der SVK kommende Saison in einer neuen Liga, nämlich in der Kreisklasse West II. F

Plus Am Aufstieg in die Kreisliga sind die Fußballer des SV Kicklingen-Fristingen gescheitert. Trotzdem spielen sie in der neuen Saison in einer neuen Spielklasse.

Von Günther Herdin

Vor einer Woche verlor der SV Kicklingen/Fristingen das alles entscheidende Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga mit 1:2 gegen den SV Scheppach. Entsprechend enttäuscht waren Sportleiter Peter Piak und Abteilungsboss Peter Reschnauer: „Das war heute nicht das Gesicht unserer Mannschaft“, stellten sie unisono nach der ersten Pflichtspielniederlage ihrer Mannschaft in diesem Kalenderjahr fest. Dabei hätte sich vor allem Reschnauer zum Abschied als SVK-Funktionär den sofortigen Wiederaufstieg gewünscht.

Obwohl es mit der Rückkehr in die Kreisliga nichts wurde, können sich die Kicklinger dennoch auf eine neue Liga freuen. Sofort nach der Niederlage gegen Scheppach in Altenmünster nahm Reschnauer mit Spielgruppenleiter Fatih Kayan telefonisch Kontakt auf und äußerte den Wunsch, von der Kreisklasse Nord II in die Kreisklasse West II umgruppiert zu werden. Der Bezirksspielausschuss kam am vergangenen Wochenende diesem Anliegen bei seiner Klausurtagung in Memmingen nach und schickt die Kicklinger nun in Derbys wie gegen den SV Villenbach, den SV Aislingen, Grün-Weiß Baiershofen oder die zweite Mannschaft der SSV Glött. Dass es in der kommenden Saison für Kicklingen dafür keine Duelle mehr gegen den Nachbarklub TSV Binswangen gibt, müsse man hinnehmen, so Reschnauer. Auch die Derbys gegen die Stadtrivalen BC Schretzheim und SV Donaualtheim fallen weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .