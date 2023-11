TSG Stadtbergen veranstaltet Schützenfest

Plus Mit einem 6:1-Erfolg gegen Schlusslicht TSV Neusäß II wahrt die TSG Stadtbergen in der A-Klasse West ihre Aufstiegschancen.

Die TSG Stadtbergen hat mit einem 6:1–Sieg gegen den TSV Neusäß II ihre Aufstiegsambitionen in der Fußball-A-Klasse West untermauert, während dem Schlusslicht nach dem Abstieg aus der Kreisklasse der nächste Gang nach unten droht.

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und wollten von Beginn an klar machen, dass sie ihre Siegesserie weiter ausbauen wollen. Die Gäste kamen überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte heraus und Angriff auf Angriff rollte auf Gästetorhüter Daniele Grieco zu. Immer wieder spielte sich die TSG bis zur Grundlinie durch und sorgte mit Bällen in den Rücken der Abwehr für Gefahr. Allerdings war es auf dem schwer zu bespielenden Platz kaum möglich, den Ball unter Kontrolle zu bringen.