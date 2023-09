TSV Diedorf gewinnt Aufsteigerduell

Plus Der TSV Diedorf feiert einen 1:0-Sieg gegen den tapfer kämpfenden TSV Welden, der weiterhin auf den ersten Sieg wartet. TSV Neusäß kassiert zwei Treffer in der Nachspielzeit.

Der TSV Diedorf gewann das Duell der Aufsteiger in der Kreisliga Augsburg gegen den TSV Welden mit 1:0. Viel Mühe hatte auch der TSV Zusmarshausen beim 3:0 gegen den weiter sieglosen SSV Anhausen. Eine bittere 0.2-Niederlage musste der TSV Neusäß beim FC Königsbrunn hinnehmen. Beide Treffer fielen erst in der Nachspielzeit.