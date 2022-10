Fußball

24.10.2022

TSV Diedorf im Gipfeltreffen effektiv

Das Nachsehen hatten Jonas Egger und Maximilian Braun (gelbe Trikots) beim 1:5 gegen den TSV Steppach. Am Ball Felix Simon.

Plus Nach 5:2-Sieg des TSV Diedorf in Thierhaupten ist jetzt der TSV Welden an der Spitze der Kreisklasse Nordwest.

Mit einem 5:2-Sieg im Gipfeltreffen beim SV Thierhaupten überholte der TSV Diedorf den bisherigen Tabellenführer. Neuer Spitzenreiter ist jetzt der TSV Welden, der den SV Gablingen mit 5:1 besiegte. Im Neusässer Derby setzte sich der TSV Täfertingen mit 5:1 gegen den TSV Neusäß II durch.

