TSV Diedorf nutzt die Gunst der Stunde

Plus Der neue Spitzenreiter der Kreisklasse Nordwest kann aber zwei Elfmeter nicht verwandeln.

Der neue Tabellenführer kommt aus Diedorf. Der TSV nutzte die Tatsache, dass der TSV Welden an diesem Wochenende spielfrei hat, und zog mit seinem 3:2-Sieg gegen Lützelburg an die Spitzenposition.