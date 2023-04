Fußball

28.04.2023

TSV Dinkelscherben: Erst Pflichtaufgabe, dann Pokalfinale

Erst die Pflicht und dann die Kür steht für Thomas Kubina, Elias Sirch und Phillip Schmid (von links) vom TSV Dinkelscherben mit dem Bezirksliga-Punktspiel gegen den TV Bad Grönenbach und dem Pokalfinale gegen den TSV Aindling an. Foto: Oliver Reiser

Plus Vor dem Toto-Pokal-Kreisfinale gegen den TSV Aindling muss der TSV Dinkelscherben zunächst seine Hausaufgaben in der Liga gegen das Schlusslicht erledigen.

Für die neueste Ausgabe des TSV-Stadionhefts „DiFus“ wurde noch einmal tief in der Pokalhistorie gegraben. Genau 13 Jahre ist es her, als der TSV Dinkelscherben das letzte Mal im Finale des Toto-Pokals im Kreis Augsburg stand - freilich hatten die Lila-Weißen auch zuvor schon einige Pokal-Highlights, allerdings in einem anderen Modus, wie zum Beispiel 2004, als man den damaligen Bezirksoberligisten TSG Thannhausen auf dem Kaiserberg empfangen durfte.

Im August 2010 ging es für die Reischenauer gegen den klassenhöheren BC Aichach, der seiner Favoritenrolle schnell gerecht wurde und mit 4:1 gewann. Mit Daniel Wiener, Alexander Berchtenbreiter und Christoph Girr standen schon damals einige Spieler auf dem Feld, die am Maifeiertag nun auf den ersten Titelgewinn im Kreispokal hoffen dürfen.

