TSV Dinkelscherben feiert den Klassenerhalt

Die beste Saisonleistung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Nach 3:1 gegen den SV Mering bleibt Dinkelscherben in der Bezirksliga.

Am letzten Spieltag rettete sich der TSV Dinkelscherben mit einem starken 3:1-Erfolg gegen den SV Mering aus eigener Kraft und sicherte sich eine weitere Saison in der Bezirksliga Süd.

Mit dem Schlusspfiff brach auf dem Kaiserberg vor 200 Zuschauern unbändiger Jubel aus über den direkten Klassenerhalt, denn neben dem eigenen Erfolg sorgten auch die anderen Ergebnisse für große Erleichterung. Nach der Verabschiedung von Co-Trainer Harry Fürst, der in seinem letzten Einsatz in Abwesenheit von Trainer Michael Finkel sogar als Cheftrainer fungierte, spürte man bei den Lila-Weißen von Beginn an den unbedingten Willen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Man setzte Mering mächtig unter Druck und Alex Bäurle vergab zunächst freistehend aus sechs Metern eine Riesenchance (5.). Der zuletzt formstarke Flügelflitzer Hakan Avci blieb vor dem starken Gästekeeer Julian Baumann cool und schob zum 1:0 ein (18.). Doch die kalte Dusche folgte sogleich, als Fabian Friedl nach einem Freistoß zum überraschenden 1:1 einköpfen konnte (21.).

Aber dies brachte die Heimelf nicht aus dem Konzept und das weiter dominante Auftreten gegen einen bissigen Gegner wurde bald belohnt: Nach einem schönen Spielzug über Daniel Wiener köpfte Thomas Kubina eine Avci-Flanke perfekt zum 2:1 in die Maschen (35.). Die Führung hätte zur Pause sogar deutlich höher sein müssen, aber Avci und Kubina scheiterten noch an Baumann (45.).

Mit Wiederanpfiff ging es mit viel Power weiter, als Dominik Mayrock zunächst knapp am Tor vorbei köpfte (47.). Besser machte es A-Jugendspieler Samuel Seibold, der ein starkes Zuspiel von Kubina zum viel umjubelten 3:1 verwertete (51.). Die Kaiserberg-Kicker mussten im Anschluss zwar dem bis dato intensiven Pressing etwas Tribut zollen, hatten die Partie aber bis zum Schluss völlig im Griff. So belohnte sich Dinkelscherben für eine der besten Saisonleistungen zum richtigen Zeitpunkt und konnte dem Druck durch die anderen Ergebnisse in den letzten Wochen standhalten - und der Rest war eine große Party!

TSV Dinkelscherben: Kania, Hörtensteiner (66. Holand), Singl, Geißler, Mößner, Wiener (76. Memaj), Mayrock, A. Bäurle (71. Singl), Kubina (82. M. Fürst), Motzet, S. Seibold (62. B. Fürst), Avci

SV Mering: Baumann, Krebold (69. Manfreda), Ahmeti, Danowski, Schwab (63. Kerber), Friedl, Chouchlias (46. Ebeling), Fuchs, Gottwald, Niemi (46. Rossa), Fischer

Tore: 1:0 Avci (18.), 1:1 (Friedl (21.), 2:1 Kubina (35.), 3:1 Seibold S. (51.). - Schiedsrichter: Christian Stober. - Zuschauer: 200.