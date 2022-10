Fußball

24.10.2022

TSV Dinkelscherben ist außer Tritt

Plus Herber Dämpfer für den Aufsteiger, der gegen den TSV Haunstetten in der Bezirksliga Süd völlig unnötig die dritte Niederlage in Folge hinnehmen muss.

Von Markus Kutschenreiter

Mit einer völlig unnötigen 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Haunstetten kassierte der TSV Dinkelscherben die dritte Pleite in Folge und muss sich in der Tabelle der Bezirksliga Süd wieder mehr nach unten orientieren.

