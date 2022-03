Fußball

19.03.2022

TSV Dinkelscherben: Ist der Aufstieg reine Formsache?

Plus Der souveräne Tabellenführer blickt auf eine zähe Vorbereitung zurück. Bei der SpVgg Westheim freut man sich über eine Vertragsverlängerung. Alle Kreisligisten im Frühjahrscheck

Von Max Gschwilm

In der Kreisliga Augsburg steht der erste reguläre Spieltag nach der Winterpause auf dem Programm. Vergangene Woche fanden bereits drei Nachholspiele statt, hierbei musste der Tabellenletzte FC Emersacker eine bittere 0:3-Niederlage gegen den TSV Zusmarshausen hinnehmen - trotz einer engagierten Leistung. Am anderen Ende des Klassements geht der TSV Dinkelscherben mit einem deutlichen Vorsprung in die Restsaison. Die Rückkehr in die Bezirksliga scheint nur noch Formsache, wobei sich der Verfolger aus Kissing kräftig verstärkt hat und gleich drei Spieler vom TSV Neusäß loseiste. Die Lohwaldkicker selbst befinden sich als Fünfter im ruhigen Fahrwasser, die SpVgg Westheim und die zunächst spielfreie SSV Anhausen sind hingegen noch nicht ganz gerettet. Im AL-Frühjahrscheck beleuchten wir die Ausgangslage dieser vier Teams aus dem Landkreis.

