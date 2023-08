Fußball

TSV Dinkelscherben ist noch in der Findungsphase

Plus Der TSV Dinkelscherben sieht sich gegen Kaufbeuren in der Außenseiterrolle.

Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die SpVgg Kaufbeuren (Anpfiff 15 Uhr) steckt der TSV Dinkelscherben noch in der Findungsphase. Nachdem die Lila-Weißen zum Auftakt Moral bewiesen und 3:3 gegen den SV Türkgücü Königsbrunn spielten, folgten in der vergangenen Woche eine 1:4-Niederlage in Germaringen sowie das vorzeitige Aus im Toto-Pokal. Auswärts beim Kreisligisten SV Ottmarshausen musste sich die Kaiserberg-Elf 4:5 nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

„Natürlich will man auch im Pokal so weit wie möglich kommen“, sagt Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel und fügt an: „Jetzt können wir uns aber voll und ganz auf die Punktrunde konzentrieren, da haben wir noch genug Arbeit vor uns.“ Im Vergleich zum Spiel in Germaringen erwartet der 45-Jährige von seiner Mannschaft eine klare Steigerung: „Wir müssen unsere Fehler minimieren und in der Offensive zielstrebiger sein.“

