TSV Dinkelscherben kann es auch im Allgäu

Plus Zwei Doppelpacks von Brecheisen und wiener sichern 4:1-Auswärtssieg in Bad Grönenbach.

Bisher war die Punkteausbeute des TSV Dinkelscherben bei den Auswärtsspielen im Allgäu nicht allzu üppig. Einem Unentschieden in Ottobeuren standen drei Niederlagen gegen Kaufbeuren, Egg a.d. Günz und Heimertingen gegenüber. Doch unter Flutlicht im Freitagabendspiel beim Tabellenletzten in Bad Grönenbach hat es mit einem 4:1-Sieg endlich geklappt.