TSV Dinkelscherben plötzlich unter Zugzwang

Plus Der TSV Dinkelscherben ist nur noch ein Punkt vom Relegationsplatz entfernt.

Von zwischenzeitlich sieben Punkten auf genau einen Zähler ist der Vorsprung des TSV Dinkelscherben auf die Relegationszone geschmolzen. Mit Blick auf das Heimspiel gegen den SVO Germaringen (Anpfiff 14 Uhr) stehen die Lila-Weißen somit plötzlich unter Zugzwang.

„Es ist noch nicht Winterpause, wir wollen und müssen liefern“, appelliert Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel an seine Mannschaft. Da mit Germaringen ein punktgleicher Tabellennachbar (beide 19 Zähler) auf den Kaiserberg kommt, wäre ein Sieg im direkten Duell umso wertvoller - zumal es laut Finkel noch „etwas gutzumachen“ gibt. Im Hinspiel zeigten die Reischenauer nämlich eine ihrer schwächsten Saisonleistungen und kassierten eine verdiente 1:4-Niederlage. Die erste von insgesamt fünf Auswärtspleiten.