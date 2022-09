Fußball

05.09.2022

TSV Dinkelscherben siegt im Derby

Plus Beim 3:1-Erfolg in Ziemetshausen schlüpft ein Torjäger in die Rolle des Innenverteidigers. Dafür trifft Alexander Brecheisen zweimal ins Schwarze.

Von Markus Kutschenreiter

Der TSV Dinkelscherben feierte in der Bezirksliga Süd einen verdienten 3:1-Auswärtserfolg im Nachbarschaftsderby beim TSV Ziemetshausen und hält damit Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld.

