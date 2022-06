Fußball

28.06.2022

TSV Dinkelscherben startet in die Vorbereitung

Plus Fünf Tests bis zum Bezirksliga-Auftaktspiel gegen den SV Cosmos Aystetten.

Nach einer kräftezehrenden, aber erfolgreichen Relegation und dem damit verbundenen Partymarathon ist der TSV Dinkelscherben am Montag mit etwas Verspätung in die Vorbereitung gestartet. Vier Wochen bleiben Zeit, um sich für die neue Saison in der Bezirksliga Süd fit zu machen. „Wir wollten den Jungs noch etwas Pause vom Kaiserberg gönnen, jeder musste aber ein gewisses Laufpensum erfüllen“, erklärt Michael Finkel, der gemeinsam mit Harald Fürst und Torjäger Phillip Schmid auch heuer wieder ein Trainertrio bildet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

